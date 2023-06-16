16 июня 2023 года: мученика Лукиллиана — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя работать и ссориться с близкими.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мученика Лукиллиана. Сначала он был языческим жрецом, но отрекся от своей веры и принял христианство. Проповедовал Лукиллиан Слово Божие и обратил ко Христу немало своих граждан. Узнали о деятельности бывшего жреца иудеи и донесли на него, из-за чего Лукиллиана бросили в тюрьму, подвергли пыткам, а затем отрубили голову.
Что нельзя делать 16 июня:
- работать;
- ссориться с близкими;
- заключать сделки.
Народные приметы и поверья:
- дождь — ждите большое количество грибов осенью;
- утром туман стелется по воде — к солнечной погоде;
- ветер дует с севера вечером — будет ясный день.
День ангела празднуют:
Афанасий, Денис, Дмитрий, Клавдий, Лукьян, Павел, Феодосий, Юлиан.
Родились в этот день:
1313 год — Джованни Бокаччо (ум. 1375), итальянский писатель и поэт, автор "Декамерона".
1990 год — Джон Ньюмен, британский певец, музыкант, автор-исполнитель.
Также в этот день:
1903 год — создают компанию Ford Motor;
1919 год — Святой Престол в лице Папы Римского Бенедикта XV признает независимость УНР;
1934 год — в Харькове открывается первый съезд писателей Украины и создают Союз писателей Украины (СПУ);
1998 год — впервые в прямом эфире по Интернету показывают роды (40-летняя американка из Флориды, согласившаяся на этот эксперимент, родила мальчика по имени Шон).