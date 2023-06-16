Эмили Ратаковски снова сходила на свидание с Орацио Риспо (фото)

Пару заподозрили в романе осенью 2022 года.

32-летняя американская модель Эмили Ратаковски сходила на свидание со своим бывшим бойфрендом. Об этом пишет Daily Mail.

Молодую маму заметили на очередном свидании с диджеем Орацио Риспо. Звезда подиумов польско-еврейского происхождения наслаждалась ночной прогулкой в городе с 35-летним Риспо в Нью-Йорке.

Их видели за романтическим ужином вместе во время прогулки в "Большом Яблоке". Стильный летний образ она соединила с парой черных кожаных ботфортов до колен.

Эмили Ратаковски в Нью-Йорке

Несмотря на то, что ее видели на многих свиданиях с разными мужчинами, Орацио, судя по всему, является постоянным романтическим интересом модели.

Их видели на нескольких совместных прогулках после того, как пару "поймали" за поцелуями на свидании в октябре 2022 года, только через месяц после того, как она подала документы на развод с кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом.

Эмили и ее бывший супруг Себастьян воспитывают двухлетнего сына Сильвестра Аполлона. Модель подала на развод в сентябре после четырех лет брака после обнародования слухов, что Бер-Макклард изменял модели.

Напомним, Эмили Ратаковски сходила на прогулку с двухлетним сыном.

Также Фокус писал об образе для летних прогулок 2023 от Эмили Ратаковски.