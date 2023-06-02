Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Эмили Ратаковски продемонстрировала образ для летних прогулок 2023 (фото)

Эмили Ратаковски, Эмили Ратаковски стиль, летний образ для прогулок, трендовые образы 2023, тренды лета 2023
Фото: emrata | Эмили Ратаковски

Знаменитость прогулялась по улочкам Нью-Йорка.

Related video

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала образ для летних прогулок 2023. Об этом пишет Daily Mail.

Молодую маму заметили на улицах Нью-Йорка, когда она вышла в откровенном черном топе с глубоким декольте и брюками оттенка хаки. Волосы звезда подиумов польско-еврейского происхождения оставила распущенными и добавили к образу прозрачные очки и сумочку на плече.

Эмили привлекла дополнительное внимание к своей груди, надев большой кулон на шею. Она держала в руках телефон и решала свои дела.

Отметим, что топ американской знаменитости с обнаженной спиной стоит 94 фунта стерлингов (около четырех тысяч гривен).

Эмили Ратаковски

Выход супермодели произошел на фоне спекуляций о том, с кем будет ее летний роман, поскольку, по слухам, ее вероятный возлюбленный Гарри Стайлс якобы "сближается" с моделью из Южной Африки Кэндис Свейнпол.

До этого модель была в браке с продюсером Себастьяном Бер-Макклардом, однако летом 2022 они развелись.

Напомним, молодая мама Эмили Ратаковски продемонстрировала свою фигуру в черном бикини.

Также Фокус писал о прогулке Эмили Ратаковски с двухлетним сыном Сильвестром.