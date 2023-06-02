Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Емілі Ратаковскі продемонструвала образ для літніх прогулянок 2023 (фото)

Емілі Ратаковскі, Емілі Ратаковскі стиль, літній образ для прогулянок, трендові образи 2023, тренди літа 2023
Фото: emrata | Емілі Ратаковскі

Знаменитість прогулялась вуличками Нью-Йорка.

Related video

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала образ для літніх прогулянок 2023. Про це пише Daily Mail.

Молоду маму помітили на вулицях Нью-Йорка, коли вона вийшла у відвертому чорному топі з глибоким декольте та штанах відтінку хакі. Волосся зірка подіумів польсько-єврейського походження залишила розпущеним та додала до образу прозорі окуляри та сумочку на плече.

Емілі привернула додаткову увагу до своїх грудей, одягнувши великий кулон на шию. Вона тримала в руках телефон та вирішувала свої справи.

Зазначимо, що топ американської знаменитості з оголеною спиною коштує 94 фунти стерлінгів (близько чотирьох тисяч гривень).

Емілі Ратаковскі

Вихід супермоделі стався на тлі спекуляцій про те, з ким буде її літній роман, оскільки, за чутками, її ймовірний коханий Гаррі Стайлс нібито "зближується" з моделлю з Південної Африки Кендіс Свейнпол.

До цього модель була у шлюбі з продюсером Себастьяном Бер-Макклардом, проте влітку 2022 вони розлучились.

Нагадаємо, молода мама Емілі Ратаковскі продемонструвала свою фігуру в чорному бікіні.

Також Фокус писав про прогулянку Емілі Ратаковскі з дворічним сином Сильвестром.