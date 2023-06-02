Емілі Ратаковскі продемонструвала образ для літніх прогулянок 2023 (фото)

Знаменитість прогулялась вуличками Нью-Йорка.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала образ для літніх прогулянок 2023. Про це пише Daily Mail.

Молоду маму помітили на вулицях Нью-Йорка, коли вона вийшла у відвертому чорному топі з глибоким декольте та штанах відтінку хакі. Волосся зірка подіумів польсько-єврейського походження залишила розпущеним та додала до образу прозорі окуляри та сумочку на плече.

Емілі привернула додаткову увагу до своїх грудей, одягнувши великий кулон на шию. Вона тримала в руках телефон та вирішувала свої справи.

Зазначимо, що топ американської знаменитості з оголеною спиною коштує 94 фунти стерлінгів (близько чотирьох тисяч гривень).

Емілі Ратаковскі

Вихід супермоделі стався на тлі спекуляцій про те, з ким буде її літній роман, оскільки, за чутками, її ймовірний коханий Гаррі Стайлс нібито "зближується" з моделлю з Південної Африки Кендіс Свейнпол.

До цього модель була у шлюбі з продюсером Себастьяном Бер-Макклардом, проте влітку 2022 вони розлучились.

Нагадаємо, молода мама Емілі Ратаковскі продемонструвала свою фігуру в чорному бікіні.

Також Фокус писав про прогулянку Емілі Ратаковскі з дворічним сином Сильвестром.