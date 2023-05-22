Емілі Ратаковскі продемонструвала фігуру в чорному бікіні

Зірка подіумів готується до сезону купальників.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала підтягнуту фігуру в крихітному бікіні. На пікантних знімках, які знаменитість зробила для своєї лінії купальників Inamorata, вона позує в ліжку. Фото опубліковані в Instagram-акаунті бренду.

Ратаковскі позувала в різних позах у чорному бікіні. На ньому було кілька невеликих срібних прикрас, які ідеально контрастували з її темним купальником.

Емілі Ратаковскі

Inamorata — дітище Емілі Ратаковскі. Те, що спочатку починалося як лінія купальних костюмів, відтоді розширилося до домашнього одягу й окремих костюмів. Але на нових кадрах модель польсько-єврейського походження можна побачити в парному купальнику з майбутньої співпраці її лейблу з Mirror Palais.

Емілі Ратаковскі Фото: Instagram @inamoratawoman

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі виховує дворічного сина Сільвестра від шлюбу з кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Вони оголосили про своє розлучення влітку 2022 року на тлі чуток про зради чоловіка моделі.

Також Фокус писав про ідеальний купальник на літо 2023 року, який продемонструвала Емілі Ратаковскі.