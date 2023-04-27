Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальний купальник на літо 2023 (фото)

Зірка подіумів обрала трендовий тваринний принт.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальний купальник на літо 2023. Знімками зірка подіумів та молода мама ділиться у своєму Instagram.

Ймовірна дівчина Гаррі Стайлса прорекламувала купальник свого бренду Inamorata просто на вулицях квітневого Нью-Йорку, сидячи на газоні.

Модель польсько-єврейського походження зробила ставку на тваринний принт та додала до пляжного образу низку золотих прикрас, включаючи розкішний годинник та сережки-кільця. Також вона приміряла сонцезахисні окуляри.

"Міські дівчата 🆙 усі нові купальники для вас, щоб виглядати круто влітку, онлайн зараз @inamoratawoman", — прокоментувала карусель своїх фото Емілі Ратаковскі.

Емілі Ратаковскі

"🔥🔥🔥🔥", — лаконічно прокоментувала знімки своєї колеги по цеху Ірина Шейк.

Наразі 31-річна Емілі Ратаковскі виховує дворічного сина Сильвестра від шлюбу з кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Вони оголосили про своє розлучення влітку 2022 на фоні чуток про зради чоловіка моделі.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала образ для прохолодної весни 2023.

Також Фокус писав про сварку Емілі Ратаковскі та Олівії Вайлд на фоні поцілунку моделі з Гаррі Стайлсом.