Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальный купальник на лето 2023 (фото)

Звезда подиумов выбрала трендовый животный принт.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальный купальник на лето 2023 года. Снимками звезда подиумов и молодая мама делится в своем Instagram.

Вероятная девушка Гарри Стайлса прорекламировала купальник своего бренда "Inamorata" прямо на улицах апрельского Нью-Йорка, сидя на газоне.

Модель польско-еврейского происхождения сделала ставку на животный принт и добавила к пляжному образу ряд золотых украшений, включая роскошные часы и серьги-кольца. Также она примеряла солнцезащитные очки.

"Городские девушки 🆙 все новые купальники для вас, чтобы выглядеть круто летом, онлайн сейчас @inamoratawoman", — прокомментировала карусель своих фото Эмили Ратаковски.

Эмили Ратаковски

"🔥🔥🔥🔥", — лаконично прокомментировала снимки своей коллеги по цеху Ирина Шейк.

31-летняя Эмили Ратаковски воспитывает двухлетнего сына Сильвестра от брака с кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Они объявили о своем разводе летом 2022 на фоне слухов об изменах мужа модели.

Напомним, Эмили Ратаковски показала образ для прохладной весны 2023 года.

Также Фокус писал о ссоре Эмили Ратаковски и Оливии Уайлд на фоне поцелуя модели с Гарри Стайлсом.