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Стиль жизни

Эмили Ратаковски продемонстрировала комфортный образ для прохладной весны 2023 (фото)

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Фото: Getty Images | Эмили Ратаковски

Молодая мама вышла на прогулку с двухлетним наследником.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски провела время со своим двухлетним сыном Сильвестром Аполлоном. Об этом пишет Daily Mail.

Звездную маму заметили в коричневой куртке, черной футболке с рисунком "Jennifer's Body" с Меган Фокс и светло-серых спортивных штанах.

Она распустила свои длинные каштановые волосы с пробором посередине с челкой-шторкой и добавила к образу пару больших солнцезащитных очков.

Эмили Ратаковски, которая, по слухам, встречается с Гарри Стайлсом, везла своего маленького сына в коляске. Он был одет в сине-белые брюки с принтом, оливково-зеленую куртку и фиолетовые дождевые ботинки.

Эмили Ратаковски с сыном

Летом 2022 стало известно о расставании модели польско-еврейского происхождения и ее бывшего мужа Себастьяна Бер-Маккларда. Пара была вместе с 2018 года и воспитывала общего сына, однако стало известно о многочисленных изменах кинопродюсера.

После этого Эмили начали приписывать ряд романов, в том числе с Брэдом Питтом и Гарри Стайлсом. С последним звезда подиумов целовалась на улицах Токио.

Напомним, Эмили Ратаковски снялась в рекламном кампейне Loewe.

Также Фокус писал об образе Эмили Ратаковски, вдохновленном стилем Керри Брэдшоу.