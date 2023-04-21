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Стиль життя

Емілі Ратаковскі продемонструвала комфортний образ для прохолодної весни 2023 (фото)

Емілі Ратаковскі, Емілі Ратаковскі син, Емілі Ратаковскі гаррі стайлс, Емілі Ратаковскі колишній чоловік
Фото: Getty Images | Емілі Ратаковскі

Молода мама вийшла на прогулянку з дворічним спадкоємцем.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі провела час зі своїм дворічним сином Сильвестром Аполлоном. Про це пише Daily Mail.

Зіркову маму помітили в коричневій куртці, чорній футболці з малюнком "Jennifer's Body" з Меган Фокс та світло-сірих спортивних штанах.

Вона розпустила своє довге каштанове волосся з проділом посередині з чубчиком-шторкою і додала до образу пару великих сонцезахисних окулярів.

Емілі Ратаковскі, яка, за чутками, зустрічається з Гаррі Стайлсом, везла свого маленького сина в колясці. Він був одягнений у синьо-білі штани з принтом, оливково-зелену куртку та фіолетові дощові черевики.

Емілі Ратаковскі із сином

Влітку 2022 стало відомо про розставання моделі польсько-єврейського походження та її колишнього чоловіка Себастьяна Бер-Маккларда. Пара була разом з 2018 року та виховувала спільного сина, втім стало відомо про численні зради кінопродюсера.

Після цього Емілі почали приписувати низку романів, зокрема з Бредом Піттом та Гаррі Стайлсом. З останнім зірка подіумів цілувалася на вулицях Токіо.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі знялася в рекламному кампейні Loewe.

Також Фокус писав про образ Емілі Ратаковскі, натхненний стилем Керрі Бредшоу.