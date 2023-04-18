Емілі Ратаковскі повторила культовий образ Керрі Бредшоу (фото)

Зірка подіумів уже вдруге за останній рік надихається луками героїні Сари Джессіки Паркер.

Related video

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі повторила культовий образ Керрі Бредшоу. Про це пише InStyle.

Під час весняної прогулянки в Нью-Йорку авторка книги "Моє тіло" представила спекотний образ культової газетної сукні, яку носила Керрі Бредшоу (героїня Сари Джессіки Паркер) у культовому серіалі "Секс у великому місті".

Попри те, що вигадана оглядачка сексу носить у серіалі вбрання із колекції Dior осінь-зима 2000 року Джона Гальяно, версія газетної сукні Емілі Ратаковскі походить від Miaou — з графічним принтом із еластичного переробленого поліестеру

Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Аутфіт Ратаковскі включає гофрований асиметричний край, схожий на оригінальний сліп Dior, але натомість уникає вирізу. Він також включає силует без спинки.

Це не перший випадок, коли Ратаковскі віддає належне культовому вбранню Керрі Бредшоу.

Емілі Ратаковскі

Під час відвідування 150-ї щорічної вечірки Harper's BAZAAR Icons x Bloomingdale у 2022 модель з'явилася в мінісукні з чорно-білим візерунком з газет. Вінтажна сукня від John Galliano також мала глибокий V-подібний виріз, тонкі бретельки та коротший поділ, ніж у моделі SATC. Щоб завершити образ, вона одягла чорне оксамитове пальто, чоботи з принтом зебри, сережки з діамантами та блискучу чорну сумку.

Емілі Ратаковскі Фото: emrata

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала стильний аутфіт для весни 2023.

Також Фокус писав про зворушливі фото Емілі Ратаковскі та її дворічного сина.