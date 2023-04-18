Эмили Ратаковски повторила культовый образ Керри Брэдшоу (фото)

Звезда подиумов уже второй раз за последний год вдохновляется луками героини Сары Джессики Паркер.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски повторила культовый образ Керри Брэдшоу. Об этом пишет InStyle.

Во время весенней прогулки в Нью-Йорке автор книги "Мое тело" представила жаркий образ культового газетного платья, которое носила Керри Брэдшоу (героиня Сары Джессики Паркер) в культовом сериале "Секс в большом городе".

Несмотря на то, что вымышленная обозреватель секса носит в сериале наряды из коллекции Dior осень-зима 2000 Джона Гальяно, версия газетного платья Эмили Ратаковски происходит от Miaou — с графическим принтом из эластичного переработанного полиэстера

Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Аутфит Ратаковски включает гофрированный асимметричный край, похожий на оригинальный слеп Dior, но вместо этого избегает выреза. Он также включает в себя силуэт без спинки.

Это не первый случай, когда Ратаковски отдает должное культовому наряду Керри Брэдшоу.

Эмили Ратаковски

Во время посещения 150-й ежегодной вечеринки Harper's BAZAAR Icons x Bloomingdale в 2022 году модель появилась в мини-платье с черно-белым узором из газет. Винтажное платье от John Galliano также имело глубокий V-образный вырез, тонкие бретельки и более короткое разделение, чем у модели SATC. Чтобы завершить образ, она надела черное бархатное пальто, сапоги с принтом зебры, серьги с бриллиантами и блестящую черную сумку.

Эмили Ратаковски Фото: emrata

Напомним, Эмили Ратаковски показала стильный аутфит для весны 2023.

Также Фокус писал о трогательных фото Эмили Ратаковски и ее двухлетнего сына.