У чорній бікіні та сітчастій сукні: Емілі Ратаковскі знялася для Loewe

Знаменита модель позувала для бренду у кількох образах.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі виглядала чудово на нових зображеннях кампанії Loewe. Фотографіями та відео зі зйомок зірка поділилася у своєму Instagram-акаунті.

У рамках співпраці з люксовим брендом Paula's Ibiza, на фотосесію Емілі одягла сітчасте плаття без рукавів гірчичного кольору поверх чорного бікіні. Щоб доповнити образ, вона носила блискучі золоті туфлі на підборах із унікальною шпилькою. У неї була яскраво-рожева плетена сумка з логотипом Loewe, вишитим збоку. Красуня-брюнетка зробила легкий макіяж, щоб підкреслити свою природну красу.

Емілі Ратаковскі Фото: Instagram @emrata

На відео Емілі продемонструвала свою фігуру, коли вона позувала для фотографа під неоново-рожевим світлом. Для фотосесії вона уклала свої темні локони в об'ємну зачіску з чубчиком, який обрамляв її обличчя.

На іншому фото Ратаковскі змінила вбрання на повсякденний образ. Модель одягла майку з малюнком та джинсові потерті шорти. На ній були коричневі плетені босоніжки на танкетці та з ремінцями, зав'язаними навколо кісточок. У тон вона носила циліндричну плетену сумку того ж кольору та матеріалу.

Емілі Ратаковскі Фото: Instagram @emrata

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі стала обличчям нової кампанії Marc Jacobs.

Також Фокус писав про зворушливі фото Емілі Ратаковські та її дворічного сина.