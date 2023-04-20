В черном бикини и сетчатом платье: Эмили Ратаковски снялась для Loewe

Знаменитая модель позировала для бренда в нескольких образах.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски выглядела потрясающе на новых изображениях кампании Loewe. Фотографиями и видео со съемок звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

В рамках сотрудничества с люксовым брендом Paula's Ibiza, на фотосессию Эмили надела сетчатое платье без рукавов горчичного цвета поверх черного бикини. Чтобы дополнить образ, она носила блестящие золотые туфли на каблуках с уникальной шпилькой. У нее была ярко-розовая плетеная большая сумка с логотипом Loewe, вышитым сбоку. Красавица-брюнетка нанесла легкий макияж, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту.

Эмили Ратаковски Фото: Instagram @emrata

На видео Эмили продемонстрировала свою фигуру, когда она позировала для фотографа под неоново-розовым светом. Для фотосессии она уложила свои темные локоны в объемную прическу с челкой, обрамляющей ее лицо.

На другом фото Ратаковски сменила наряд на более повседневный образ. Модель надела майку с рисунком и джинсовые потертые шорты. На ней были коричневые плетеные босоножки на танкетке и с ремешками, завязанными вокруг лодыжек. В тон она носила цилиндрическую плетеную сумку того же цвета и материала.

Эмили Ратаковски Фото: Instagram @emrata

Напомним, Эмили Ратаковски стала лицом новой кампании Marc Jacobs.

Также Фокус писал о трогательных фото Эмили Ратаковски и ее двухлетнего сына.