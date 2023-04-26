Оливия Уайлд чувствует себя "преданной" после поцелуя Эмили Ратаковски и Гарри Стайлса

Раньше знаменитости дружили между собой, однако сейчас между ними вражда.

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39-летняя американская актриса Оливия Уайлд раскритиковала Эмили Ратаковски после ее поцелуя с Гарри Стайлсом. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что бывшая девушка музыканта хочет, чтобы Ратаковски "не упоминала ее имя" после того, как ее заметили за поцелуями с Гарри Стайлсом.

В прошлом месяце модель польско-еврейского происхождения и американский певец удивили поклонников, когда их сняли, как они наслаждались страстным поцелуем в столице Японии, спустя всего несколько месяцев после того, как бывшая звезда "One Direction" разошелся с Оливией.

После слухов о вражде между подругами Эмили и Оливией говорят, что модель почувствовала этот момент как "досадную проблему".

Источник, близкий к Оливии, утверждает, что актриса "не в восторге" от комментариев Эмили после этого события.

Эмили Ратаковски Фото: emrata

Они утверждали: "Эмили не должно быть плохо из-за Оливии. Ей следует пересмотреть свою жизнь на свиданиях и мужчин, с которыми она решает встречаться. Эмили должна сосредоточиться только на том, чтобы быть мамой".

"Оливия просто хочет, чтобы Эмили не говорила о ее имени".

Недавно Эмили опровергла сообщение о ссоре с Оливией, и источник отметил, что они не общались после поцелуя.

"У них не было никаких противостояний, потому что Оливия не разговаривала с Эмили с тех пор. Она предала ее и нарушила код девушки", — сказали они.

Гарри Стайлс Фото: Dazed

Напомним, Оливия Уайлд обвиняет своего бывшего мужа Джейсона Судейкиса в неуплате алиментов.

Также Фокус писал о прогулке Эмили Ратаковски и ее экс-мужа.