Эмили Ратаковски заметили на прогулке с бывшим мужем (фото)

Бывших, которые расстались прошлым летом после того, как он якобы изменил модели, видели с двухлетним сыном возле квартиры Эмили в Нью-Йорке.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски впервые была замечена на встрече со своим бывшим мужем Себастьяном Беаром-МакКлардом после того, как его обвинили в том, что он спал с двумя девочками-подростками. Об этом пишет Daily Mail.

Эмили не сводила глаз со своего маленького сына Сильвестра, когда он сидел на плечах своего отца. Также на прогулку модель взяла с собой свою любимую собаку Коломбо.

Молодая мама была одета в черную футболку с принтом, штаны цвета хаки и белые кеды Vans. Свой образ Ратаковски дополнила солнцезащитными очками и сумкой.

Эмили Ратаковски

Себастьян был в спортивных серых штанах, белой футболке и кроссовках New Balance, а 2-летний Сильвестр в джинсах и яркой кофте с леопардовым принтом.

Себастьян Беар-МакКлард с сыном

Продюсер женился на модели в феврале 2018 года, всего через две недели после того, как стало известно об их романе. Ратаковски подала на развод в сентябре 2022 года на фоне заявлений, что режиссер несколько раз ей изменял.

Напомним, бывший муж Эмили Ратаковски, Себастьян Беар-МакКлард, обвиняется в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении с девочками-подростками.

Также Фокус писал, что Эмили Ратаковски поделилась трогательными фото с сыном.