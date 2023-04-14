Емілі Ратаковскі помітили на прогулянці з колишнім чоловіком (фото)

Колишніх, які розлучилися минулого літа після того, як він нібито зрадив моделі, бачили із дворічним сином біля квартири Емілі в Нью-Йорку.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі вперше була помічена на зустрічі зі своїм колишнім чоловіком Себастьяном Беаром-МакКлардом після того, як його звинуватили в тому, що він спав із двома дівчатками-підлітками. Про це пише Daily Mail.

Емілі не зводила очей зі свого маленького сина Сільвестра, коли він сидів на плечах батька. Також на прогулянку модель взяла із собою свого улюбленого собаку Коломбо.

Молода мама була одягнена у чорну футболку з принтом, штани кольору хакі та білі кеди Vans. Свій образ Ратаковскі доповнила сонцезахисними окулярами та сумкою.

Емілі Ратаковські

Себастьян був у спортивних сірих штанях, білій футболці та кросівках New Balance, а 2-річний Сильвестр у джинсах та яскравій кофті з леопардовим принтом.

Себастьян Беар-МакКлард із сином

Продюсер одружився з моделлю в лютому 2018 року, всього через два тижні після того, як стало відомо про їхній роман. Ратаковскі подала на розлучення у вересні 2022 року на тлі заяв, що режисер кілька разів їй зраджував.

Нагадаємо, колишній чоловік Емілі Ратаковскі, Себастьян Беар-МакКлард, звинувачується у сексуальних домаганнях і неналежній поведінці з дівчатками-підлітками.

Також Фокус писав, що Емілі Ратаковскі поділилася зворушливими фото із сином.