Оливия Уайлд обвинила Джейсона Судейкиса в неуплате алиментов

Бывшие супруги воспитывают двоих общих детей — сына Отиса и дочь Дейзи.

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39-летняя американская актриса Оливия Уайлд обвинила бывшего мужа Джейсона Судейкиса в том, что он не платит алименты после их развода в ноябре 2020 года. Об этом пишет The Blast.

Звезда сериала "Доктор Хаус" утверждает, что она оплачивает все расходы по ежедневному уходу за детьми в новом судебном заявлении. Уайлд и Судейкис, 47 лет, являются родителями сына Отиса, 8 лет, и дочери Дейзи, 6 лет.

"Джейсон сейчас не платит мне алименты, несмотря на мои просьбы через адвоката согласовать промежуточную сумму алиментов во избежание дальнейших судебных процессов по этому делу", — утверждала мама двоих.

"Хотя мы с Джейсоном делили определенные расходы на детей, например, их обучение в школе, я несла 100 процентов расходов по уходу за детьми, когда они со мной, включая, но не ограничиваясь, их питанием, одеждой, уход за детьми, внеклассные мероприятия и транспортные расходы".

Режиссер картины "Не волнуйся, дорогая" также попросила судью заставить Судейкиса уплатить часть ее расходов, утверждая, что он занимает "значительно более высокую позицию", когда дело касается финансов.

"Хотя я еще не получила конкретную финансовую информацию от Джейсона, я понимаю и убеждена, что он богаче меня и имеет гораздо больший доход", — написала Оливия, требуя 500 000 долларов.

Оливия Уайлд Фото: Getty

Однако источник, близкий к Судейкису, сообщил, что бывшая пара всегда распределяла расходы по уходу за детьми поровну.

"Оливия и Джейсон поровну и справедливо делили расходы на свои отношения, включая все, что связано с детьми", — пояснил инсайдер.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис Фото: Getty Images

Напомним, Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис провели вместе время.

Также Фокус писал о переживаниях Оливии Уайлд после расставания с Гарри Стайлсом.