Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис снова провели время вместе (фото)

Актерские супруги с громким скандалом расторгли свой брак.

Related video

39-летняя американская актриса Оливия Уайлд и ее бывший муж Джейсон Судейкис провели вместе время. Об этом пишет Daily Mail.

Экс-супруги воссоединились, чтобы посетить футбольный матч своего сына в Лос-Анджелесе. Звездные родители вместе болели за восьмилетнего Отиса.

Бывшие, о разводе которых сообщалось в ноябре 2020 года, выглядели дружескими друг с другом, и было замечено, что они взяли с собой шестилетнюю дочь Дейзи.

Джейсон даже пригласил друга на молодежную игру, своего коллегу Лассо Брендана Ханта, создавшего сериал вместе с ним и играющего его напарника.

Оливия выглядела непринужденно в простой белой футболке, которую она сочетала с белыми джинсами в тон с потертыми краями.

Тем временем актер "Ужасных боссов" выбрал для спортивного события королевско-синий пуловер Nike и коричневые брюки с коричневой кепкой в тон.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис

Встреча актерской пары произошла после того, как на прошлой неделе Уайлд ссылалась на бедность в судебных ходатайствах, несмотря на то, что ее состояние превышает 10 миллионов долларов, поскольку она утверждала, что Судейкис затягивает свою судебную борьбу с ней, так как пытается "втянуть ее в долги".

Было отмечено, что она тратит 107 000 долларов в месяц, включая почти 4 000 долларов на стирку и уборку, ипотечный кредит в размере более 58 000 долларов и колоссальные 6 500 долларов на коммунальные услуги, такие как газ, вода и электричество.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис Фото: Getty Images

Ее общие активы составляют 10 569 736 долларов, как актриса указала в декларации о доходах и расходах, указанных в ее борьбе с Судейкисом по уходу за детьми.

Напомним, Оливия Уайлд обиделась на Эмили Ратаковски из-за ее поцелуя с Гарри Стайлсом.

Также Фокус писал о свежих подробностях скандального развода Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса.