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Стиль життя

Олівія Вайлд та Джейсон Судейкіс знову провели час разом (фото)

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Фото: Getty Images | Олівія Вайлд

Акторське подружжя з гучним скандалом розірвало свій шлюб.

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39-річна американська акторка Олівія Вайлд та її колишній чоловік Джейсон Судейкіс провели разом час. Про це пише Daily Mail.

Експодружжя возз’єдналося, щоб відвідати футбольний матч свого сина в Лос-Анджелесі. Зіркові батьки разом вболівали за восьмирічного Отіса.

Колишні, про розлучення яких повідомлялося в листопаді 2020, виглядали дружніми одне з одним, і було помічено, що вони поділяли прихильність своєї шестирічної дочки Дейзі.

Джейсон навіть узяв друга на молодіжну гру, свого колегу Лассо Брендана Ханта, який створив серіал разом з ним і грає його напарника.

Олівія виглядала невимушено в простій білій футболці, яку вона поєднала з білими джинсами в тон із потертими краями

Тим часом актор "Жахливих босів" обрав для спортивної події королівсько-синій пуловер Nike і коричневі штани з коричневою газетною кепкою в тон.

Олівія Вайлд та Джейсон Судейкіс

Зустріч акторської пари сталася після того, як минулого тижня Вайлд посилалася на бідність у судових клопотаннях, незважаючи на те, що її статки перевищують 10 мільйонів доларів, оскільки вона стверджувала, що Судейкіс затягує свою судову боротьбу з нею, оскільки він намагається "втягнути її в борги".

Було зазначено, що вона витрачає 107 000 доларів на місяць, зокрема майже 4 000 доларів на прання та прибирання, іпотечний кредит у розмірі понад 58 000 доларів і колосальні 6 500 доларів на комунальні послуги, такі як газ, вода та електрика.

Олівія Вайлд та Джейсон Судейкіс Fullscreen
Олівія Вайлд та Джейсон Судейкіс
Фото: Getty Images

Її загальні активи становлять 10 569 736 доларів, як акторка вказала в декларації про доходи та витрати, зазначені в її боротьбі із Судейкісом щодо догляду за дітьми.

Нагадаємо, Олівія Вайлд образилася на Емілі Ратаковскі через її поцілунок з Гаррі Стайлсом.

Також Фокус писав про свіжі подробиці скандального розлучення Олівії Вайлд та Джейсона Судейкіса.