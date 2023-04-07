Олівія Вайлд звинуватила Джейсона Судейкіса в несплаті аліментів

Колишнє подружжя виховує двох спільних дітей — сина Отіса та доньку Дейзі.

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39-річна американська акторка Олівія Вайлд звинуватила колишнього чоловіка Джейсона Судейкіса в тому, що він не сплачує аліменти після їхнього розлучення у листопаді 2020 року. Про це пише The Blast.

Зірка серіалу "Доктор Хаус" стверджує, що вона оплачує всі витрати на щоденний догляд за дітьми в новій судовій заяві. Вайлд і Судейкіс, 47 років, є батьками сина Отіса, 8 років, і дочка Дейзі, 6 років.

"Джейсон наразі не платить мені аліменти, попри мої прохання через адвоката погодити проміжну суму аліментів, щоб уникнути подальших судових процесів у цій справі", — стверджувала мама двох.

"Хоча ми з Джейсоном ділили певні витрати на дітей, наприклад, їхнє навчання в школі, я несла 100 відсотків витрат на догляд за дітьми, коли вони зі мною, включаючи, але не обмежуючись, їхнім харчуванням, одягом, догляд за дітьми, позакласні заходи та транспортні витрати".

Режисерка картини "Не хвилюйся, дорога" також попросила суддю змусити Судейкіса сплатити частину її витрат, стверджуючи, що він займає "значно вищу позицію" за неї, коли справа стосується фінансів.

"Хоча я ще не отримала конкретну фінансову інформацію від Джейсона, я розумію і переконана, що він багатший за мене і має набагато більший дохід", — написала Олівія, вимагаючи 500 000 доларів на судові витрати.

Олівія Вайлд Фото: Getty

Однак джерело, близьке до Судейкіса, повідомило, що колишня пара завжди розподіляла витрати на догляд за дітьми порівну.

"Олівія та Джейсон порівну та справедливо ділили витрати протягом своїх стосунків, включаючи все, що пов’язано з дітьми", — пояснив інсайдер.

Олівія Вайлд та Джейсон Судейкіс Фото: Getty Images

Нагадаємо, Олівія Вайлд та Джейсон Судейкіс провели разом час.

Також Фокус писав про переживання Олівії Вайлд після розставання з Гаррі Стайлсом.