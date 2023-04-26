Олівія Вайлд відчуває себе "зрадженою" після поцілунку Емілі Ратаковскі та Гаррі Стайлса

Раніше знаменитості дружили між собою, проте наразі між ними ворожнеча.

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39-річна американська акторка Олівія Вайлд розкритикувала Емілі Ратаковскі після її поцілунку з Гаррі Стайлсом. Про це пише Daily Mail.

Повідомляється, що колишня дівчина музиканта хоче, щоб Ратаковскі "не згадувала її ім’я" після того, як її помітили за поцілунками з Гаррі Стайлсом.

Минулого місяця модель польсько-єврейського походження та американський співак здивували шанувальників, коли їх зняли, як вони насолоджувалися пристрасним поцілунком у столиці Японії, лише через кілька місяців після того, як колишня зірка One Direction розійшовся з Олівією.

Після чуток про ворожнечу між подругами Емілі та Олівією, кажуть, що модель відчула цей момент як "прикру проблему".

Джерело, близьке до Олівії, стверджує, що акторка "не в захваті" від коментарів Емілі після цієї події.

Емілі Ратаковскі Фото: emrata

Вони стверджували: "Емілі не повинно бути погано через Олівію. Їй варто переглянути своє життя на побаченнях і чоловіків, з якими вона вирішує зустрічатися. Емілі повинна зосередитися лише на тому, щоб бути мамою.

"Олівія просто хоче, щоб Емілі не говорила про її ім’я".

Нещодавно Емілі спростувала повідомлення про сварку з Олівією, і джерело зазначило, що вони не спілкувалися після поцілунку.

"У них не було ніяких протистоянь, тому що Олівія не розмовляла з Емілі з тих пір. Вона зрадила її і порушила код дівчини", — сказали вони.

Гаррі Стайлс Фото: Dazed

Нагадаємо, Олівія Вайлд звинувачує свого колишнього чоловіка Джейсона Судейкіса в несплаті аліментів.

Також Фокус писав про прогулянку Емілі Ратаковскі та її ексчоловіка.