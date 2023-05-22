Эмили Ратаковски продемонстрировала фигуру в черном бикини

Звезда подиумов готовится к сезону купальников.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала подтянутую фигуру в крошечном бикини. На пикантных снимках, которые знаменитость сделала для своей линии купальников Inamorata, она позирует в постели. Фото опубликованны в Instagram-аккаунте бренда.

Ратаковски позировала в разных позах в черном бикини. На нем было несколько небольших серебряных украшений, которые идеально контрастировали с ее темным купальником.

Эмили Ратаковски

Inamorata — детище Эмили Ратаковски. То, что сначала начиналось как линия купальных костюмов, с тех пор расширилось до домашней одежды и раздельных костюмов. Но на новых кадрах модель польско-еврейского можно увидеть в парном купальнике из предстоящего сотрудничества ее лейбла с Mirror Palais.

Эмили Ратаковски Фото: Instagram @inamoratawoman

Напомним, Эмили Ратаковски воспитывает двухлетнего сына Сильвестра от брака с кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Они объявили о своем разводе летом 2022 на фоне слухов об изменах мужа модели.

Также Фокус писал об идеальном купальнике на лето 2023, который продемонстрировала Эмили Ратаковски.