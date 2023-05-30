Емілі Ратаковскі помітили на прогулянці із сином (фото)

Знаменитість виховує дворічного первістка від союзу із Себастьяном Бер-Макклардом.

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31-річну американську модель Емілі Ратаковскі помітили на прогулянці в Нью-Йорку зі своїм дворічним сином Сильвестром. Дует мами та сина також взяв із собою домашнього улюбленця — помісь німецької вівчарки та хаски на прізвисько Коломбо. Про це пише Daily Mail.

Молода мама несла малюка на плечах. Ратаковскі виглядало мило у білому спортивному бюстгальтері та коричневих штанах із низькою посадкою. Зверху зірка одягла чорну оверсайз сорочку на ґудзиках. Свій комфортний образ модель польсько-єврейського походження доповнила білими кросівками та сонцезахисними окулярами.

Сильвестр був одягнений у яскраво-зелену майку та чорно-білі картаті шорти.

Зірка подіуму виховує дворічного сина із колишнім чоловіком, кінопродюсером Себастьяном Беаром-МакКлардом. Пара одружилася у лютому 2018 року після кількох тижнів знайомства. Проте вони розлучилися влітку 2022 року. Як повідомлялося, чоловік моделі неодноразово їй зраджував, зокрема під час вагітності первістком.

Зараз Емілі велику увагу приділяє вихованню свого сина та роботі. Останнім часом їй приписували романи з Бредом Піттом, Гаррі Стайлсом, Еріком Андраде та Пітом Девідсоном.

Раніше Фокус писав, що Емілі Ратаковскі поділилася зворушливими фото із сином.