Джонни Депп рассказал о сложном периоде во время развода с Эмбер Херд

Летом 2022 года на экраны выходит первая картина с участием актера после громкого судебного процесса.

60-летний американский актер Джонни Депп рассказал, как переживал развод с Эмбер Херд. Об этом пишет People.

Накануне Депп опубликовал в своем Instagram Story видео, демонстрирующее интервью, которое он дал фотографу Грегу Уильямсу и развлекательному веб-сайту Hollywood Authentic во время своего выступления на Каннском фестивале в мае 2023 года, чтобы представить свой новый фильм "Жанна Дюбарри".

"Я делал это несколько раз с разными фильмами на протяжении многих лет", — сказал Депп о возвращении на красную дорожку в Каннах.

Во время интервью, в котором актер кратко рассказал о своей дружбе с покойным Марлоном Брандо, Депп выразил недовольство мнением, что "Жанна Дюбарри" "это его фильм о возвращении или нечто подобное".

Джонни Депп Фото: Getty Images

"Я имею в виду, ты называешь это как угодно, ты можешь сделать это как угодно, но не возвращение? Я имею в виду, что ты должен уйти, чтобы вернуться. Я никуда не ушел. Возможно, обо мне не думали, не смотрели или не позволяли на меня смотреть", — отметил актер.

Новый фильм стал его первой ролью в кино за три года и его первым фильмом, вышедшим на экраны после скандального судебного процесса с бывшей женой Эмбер Херд по делу о клевете в 2018 году, которое она подала о предъявлении обвинений в домашнем насилии.

Джонни Депп Фото: Скриншот

"Потому что, вы знаете, в начале этого ужасного периода, в его начале это было… вы знаете, опять же, это похоже на то, что я говорил раньше. Люди могут попадать на дно много раз, — сказал актер. — Вы можете падать прямо на дно миллиард чертовых раз, но если вам посчастливится найти подвал, вы в порядке, понимаете?"

Напомним, Эмбер Херд выплатила Джонни Деппу миллион долларов.

Также Фокус писал о комментарии дочери Джонни Деппа по поводу его нового фильма.