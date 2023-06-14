Джонни Депп получил $1 000 000 от Эмбер Херд

Деньги актер потратит на благотворительность.

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Актриса Эмбер Херд, которая год назад проиграла Джонни Деппу дело о клевете, выплатила ему миллион долларов, как того требовал вердикт, сообщает TMZ.

В свою очередь Депп уже решил, что сделает с полученной суммой. Как и обещал, он пустит их на благотворительность. По информации издания, деньги будут разделены поровну для пяти разных организаций, и каждая получит по 200 тысяч долларов. Он сделает пожертвования следующим некоммерческим организациям: Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society и Amazonia Fund Alliance.

Make-A-Film похож на Make-A-Wish, но он исполняет желания детей от людей из мира кино – актеров, режиссеров и т. д. Джонни уже снял с ними короткометражный фильм в прошлом.

Две другие организации — Painted Turtle и Tetiaroa Society — на самом деле являются данью уважения героям из жизни Джонни, а именно Полу Ньюману и Марлону Брандо. Каждый из них сыграл важную роль в основании и успехе этих благотворительных организаций на протяжении многих лет. Джонни хочет продолжить их наследие, соответственно, делая эти пожертвования.

Тем временем Red Feather и Amazonia помогают коренным общинам сохранять свою культуру и наследие нетронутыми по всей Америке (Северной и Южной), будь то приюты и убежища для отдельных лиц или крупномасштабные инфраструктурные проекты для защиты деревень.

Эмбер Херд проиграла в начале июня 2022 дело против голливудского актера Джонни Деппа. Суд признал ее виновной в клевете на экс-мужа, что практически разрушило карьеру звезды "Пиратов Карибского моря". За это Херд должна была заплатить 15 млн долларов компенсации, однако актриса не признала себя виновной и отметила, что у нее нет столько денег. Практически сразу адвокаты Эмбер Херд подали ходатайство на пересмотр дела, которое, по мнению представителей бывшей жены Деппа, прошло с многочисленными нарушениями. Однако суд отклонил иск актрисы и ее адвокатов на 10 млн долларов. Позже Депп и Херд сошлись на сумме в миллион долларов.

Ранее Фокус писал, что Эмбер, которая после разгрома в суде покинула Голливуд и переехала с дочерью в Испанию, возвращается в большое кино. Она сыграла главную роль в триллере "В огне", который будет представлен на кинофестивале в Италии.