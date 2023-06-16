Хейли Бибер отправилась на вечеринку в мини-платье с откровенным декольте

Хейли Бибер празднует годовщину своего бренда.

26-летняя американская модель Хейли Бибер выглядела сенсационно на вечеринке по случаю годовщины своего бренда по уходу за кожей Rhode в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Жена Джастина Бибера продемонстрировала свое загорелое и подтянутое телосложение в обтягивающем розовом мини-платье со стразами от Vivienne Westwood Couture. Наряд имел сексуальное декольте и корсетный лиф, обтягивающий и без того тонкую талию Хейли. Сияющий ансамбль звезда дополнила парой прозрачных туфель на высоких каблуках и розовой сумочкой, которая подходила к ее платью.

Хейли Бибер Фото: Getty Images

Колье с бриллиантами и серьгами-гвоздиками от Tiffany & Co завершили образ Бибер. Ее ногти были окрашены в ярко-красный цвет, а щеки щедро покрыты ярко-розовым румянцем. Волосы модель собрала в гладкий пучок.

Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber

Две недели назад Хейли присутствовала на презентации в Великобритании своей линии косметики Rhode, дебютировавшей в США в прошлом году.

Согласно веб-сайту бренда: "Rhode — это тщательно подобранная линия средств по уходу за кожей. Это ежедневный уход, разработанный для различных типов кожи и потребностей с высокоэффективными ингредиентами, который со временем питает ваш кожный барьер".

Говоря о продуктах, Хейли сказала: "Мой путь к более здоровой коже вдохновил меня на разработку продуктов, которые действительно работают и доступны каждому. Rhode стремится создавать продукты, основанные на науке и отличных формулах, упрощая многие загадки и сложные истории, лежащие в основе эффективных средств по уходу за кожей".

Ранее Фокус писал, что Хейли Бибер снялась в рекламном кампейне собственного бренда косметики.