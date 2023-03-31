Хейли Бибер снялась в рекламном кампейне собственного бренда косметики (фото)

Хейли Бибер вложила страсть в рекламные снимки нового пептидного средства для губ.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько сексуальных фотографий, сделанных в рамках рекламной кампании нового средства ее бьюти-бренда Rhode.

На снимках знаменитость позировала на пляже в красно-оранжево-синей укороченной рубашке Sicilia Cycling на молнии поверх оранжевого бикини. Маленькие коричневые плавки дополнили ансамбль.

Хейли Бибер рекламирует новое средство для губ Фото: Instagram haileybieber

Хейли также дополнила пляжный образ наборами золотых и желтых браслетов, массивными желтыми серьгами-кольцами и, конечно, новым пептидным средством для губ, которое она держала как во рту, так и на ремешке бикини.

Хейли Бибер в кампейне Rhode Фото: Instagram haileybieber

"Летняя энергия… Желе из маракуйи. Прибытие 4/6 в 9 утра по тихоокеанскому времени. @rhode 🔆🔆", — подписала она пост.

Как пишет ELLE, средство для губ Passionfruit Jelly Peptide Lip Treatment создано с нотами грейпфрута, лепестков жасмина и маракуйи. Это популярное средство для губ можно наносить отдельно, чтобы придать им питательный и естественный вид, или в сочетании с помадой или карандашом для губ, чтобы добавить увлажнения губам.

"Поскольку спрос и запросы нашего сообщества на наш пептидный уход для губ продолжают расти, расширение его вкусов стало для нас главным приоритетом", — сказала эксклюзивно Хейли изданию.

Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber

Эти кадры появились всего через день после того, как она опубликовала в рамках кампейна фото в другом образе. К разноцветному бикини Бибер добавила золотую цепочку и массивные золотые браслеты, соблазнительно поедая маракуйю.

"ЖЕЛЕ ИЗ МАРАКУЙИ. Новое средство для губ с желе из маракуйи выйдет 6/4 💛🌴", — подписала она снимки.

Ранее Фокус писал, что Хейли Бибер продемонстрировала идеальное черное платье на весну 2023.