Гейлі Бібер знялася у рекламному кампейні власного бренду косметики (фото)

Гейлі Бібер вклала пристрасть в рекламні знімки нового пептидного засобу для губ.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер опублікувала у своєму Instagram-акаунті кілька сексуальних фотографій, зроблених у рамках рекламної кампанії нового засобу її б'юті-бренду Rhode.

На знімках знаменитість позувала на пляжі у червоно-оранжево-синій укороченій сорочці Sicilia Cycling на блискавці поверх помаранчевого бікіні. Невеликі коричневі плавки доповнили ансамбль.

Гейлі Бібер рекламує новий засіб для губ Фото: Instagram haileybieber

Гейлі також доповнила пляжний образ наборами золотих та жовтих браслетів, масивними жовтими сережками-кільцями та, звичайно, новим пептидним засобом для губ, який вона тримала як у роті, так і на ремінці бікіні.

Гейлі Бібер у компейні Rhode Фото: Instagram haileybieber

"Літня енергія… Желе з маракуї. Прибуття 4/6 о 9 ранку за тихоокеанським часом. @rhode 🔆🔆", — підписала вона пост.

Як пише ELLE, засіб для губ Passionfruit Jelly Peptide Lip Treatment створено з нотами грейпфрута, пелюсток жасмину та маракуї. Цей популярний засіб для губ можна наносити окремо, щоб надати їм поживного та природного вигляду, або в поєднанні з помадою або олівцем для губ, щоб додати зволоження губ.

"Оскільки попит та запити нашої спільноти на наш пептидний догляд для губ продовжують зростати, розширення його уподобань стало для нас головним пріоритетом", — сказала ексклюзивно Гейлі виданню.

Гейлі Бібер Фото: Instagram haileybieber

Ці кадри з'явилися лише через день після того, як вона опублікувала у рамках кампейну фото в іншому образі. До різнобарвного бікіні Бібер додала золотий ланцюжок і масивні золоті браслети, спокусливо поїдаючи маракуйю.

"ЖЕЛЕ З МАРАКУЙЇ. Новий засіб для губ із желе з маракуї вийде 6/4 💛🌴", — підписала вона знімки.

Раніше Фокус писав, що Гейлі Бібер продемонструвала ідеальну чорну сукню на весну 2023 року.