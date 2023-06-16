Софи Уэссекская вышла на публику в белоснежном образе (фото)

Невестка покойной королевы Елизаветы II посетила открытие центра для слепых людей.

Герцогиня Эдинбургская Софи вышла в свет в белоснежном образе. Об этом сообщает RNIB.

Жена младшего сына покойной королевы Елизаветы II, принца Эдварда, присоединилась к сотрудникам и поклонникам, чтобы официально открыть новый лондонский офис – The Grimaldi Building на Pentonville Road.

Для выхода в свет графиня Уэссекская выбрала легкое белоснежное платье миди от Gabriela Hearst, дополнив официальный образ яркой сумочкой от Sophie Habsburg и лаконичными украшениями. Волосы жены принца Эдварда были распущены.

Софи Уэссекская

"От сенсорных систем освещения и встроенных тактильных поверхностей к кодам NaviLens с аудиоописаниями ключевых зон и специально построенной Serenity Room для людей, испытывающих сенсорную перегрузку, это здание было разработано таким образом, чтобы быть инклюзивным для каждого посетителя", — отмечают на странице Национального института слепых людей (RNIB).

Софи Уэссекская

Графиня Софи и принц Эндрю поженились в 1999 году. Они воспитывают двух общих детей – сына Джеймса и дочь Луизу.

Напомним, Софи Уэссекская повторила образ Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о конфузе супруги принца Эдварда на публике.