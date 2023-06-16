Виктория Бекхэм раскрыла свою тайную процедуру ухода за кожей лица

Она стоит более 30 тысяч грн и очень болезненная.

49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла свою секретную процедуру ухода за кожей. Об этом пишет The Sun.

Оказалось, что жена Дэвида Бекхэма каждые шесть месяцев проходит процедуру Morpheus8, известную как самая болезненная неинвазивная косметическая процедура в мире.

Уход за лицом включает введение 24 игл в лицо, но "Виктория клянется, что она сохранит свою кожу" молодой.

Однако, если поклонники звезды хотят последовать этому примеру, им придется выложить 700 фунтов стерлингов (около 31 тысячи грн) за уход за лицом.

Виктория Бекхэм

Источник рассказал: "Виктория любит свои косметические процедуры и готова пробовать новые методы, когда дело доходит до того, чтобы ее кожа выглядела так хорошо".

"Каждые шесть месяцев она проходит процедуру Morpheus8. Это не для слабонервных, и за 90 минут до процедуры ей на кожу наносят обезболивающий крем, после чего ей в лицо втыкают 24 иглы диаметром 4 мм", — отмечает инсайдер.

Затем через иглы передается радиочастота, проходящая к ткани под ее кожей.

Виктория Бекхэм Фото: Instagram victoriabeckham

"Это больно, но Виктория клянется, что благодаря этому ее кожа выглядит так красиво", — добавил источник.

После процедуры Виктории и другим пользователям необходимо, по меньшей мере, два дня, чтобы восстановиться и дать синякам исчезнуть.

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми отправились в Японию.

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