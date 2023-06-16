Ким Кардашьян призналась, что ей больше всего нравится в мужчинах

Знаменитость назвала целый список требований к бойфрендам.

42-летняя американская телевизионная звезда Ким Кардашьян рассказала, что ей больше всего нравится в мужчинах. Об этом пишет Page Six.

Бывшая жена Канье Уэста сказала, что зубы — это одно из самых больших ее возбуждений, особенно если они ровные.

В четвертом эпизоде третьего сезона реалити "Семейство Кардашьян" Ким разговаривала со своими друзьями о мужчинах, пришедших на афтепати ее показа Dolce & Gabbana. После того, как Кардашьян сказала, что ни один из присутствующих мужчин не отвечал ее требованиям, продюсер попросил ее поделиться, что именно предполагает ее "список".

"Во-первых, защищайте меня. Во-вторых, боритесь за меня. В-третьих, хорошая гигиена. Я имею в виду, что это как данность. Я думаю, что мне стоит даже это снять", — отметила Кардашьян, читая с телефона. "Четыре — покой. Пять — никаких проблем с мамой или папой. Шесть — терпеливый. Семь — поддержка… Хорошие зубы".

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: Getty Images

"Зубы — это одно из самых больших моих возбуждений. Чем прямее, тем лучше", — отметила она.

Знаменитость даже готова оплатить виниры своего бойфренда, если все остальное в нем понравится.

Ким добавила, что хочет, чтобы ее партнер был "образцом для подражания" для ее детей, особенно для сыновей, и хотела бы, чтобы у них не было "тяжелого багажа", поскольку у нее есть свой собственный.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон Фото: Instagram kimkardashian

Напомним, Ким Кардашьян рассказала, ходит ли сейчас на свидания.

Также Фокус писал о новых возможных отношениях Ким Кардашьян.