Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Ким Кардашьян намекнула на новые отношения

Ким Кардашьян, Ким Кардашьян канье уест, Ким Кардашьян пит девидсон, Ким Кардашьян новый бойфренд, реалити о семье кардашьян
Фото: Getty Images | Ким Кардашьян

Летом 2022 телезвезда и комик Пит Дэвидсон разошлись после девяти месяцев романа.

Related video

42-летняя американская теледива Ким Кардашьян намекнула на новые отношения. Об этом стало известно из свежих серий реалити "Кардашяне", сообщает Metro.

Мама четырех недавно настаивала на том, что она "не встречается и не готова общаться", во время премьеры третьего сезона сериала о ее семье. Однако это уже могло измениться, ведь в новом фрагменте можно было увидеть, как она догоняет Скотта Дисика, говоря ему: "Мои друзья хотели, чтобы я с кем-то познакомилась".

"Назовем его Фред, — ответил бизнесмен, прежде чем копнуть глубже. — Соответствует ли он стандартам?"

Оставаясь скромной по поводу "Фреда", она сказала: "О, да, соответствует стандартам".

В другом ролике она, кажется, писала сообщение таинственному мужчине во время съемок.

Ким Кардашьян с бывшим бойфрендом Питом Дэвидсоном Fullscreen
Ким Кардашьян с бывшим бойфрендом Питом Дэвидсоном
Фото: kimkardashian

Новости о возможном новом романе Ким могут стать неожиданностью, поскольку она рассказала о состоянии своей любовной жизни в эпизоде на прошлой неделе, объяснив, что она не была готова начать что-то новое после разрыва с Питом Дэвидсоном.

"Я одинока и не готова общаться, и это нормально", — сказала она на камеру после того, как их девятимесячный роман завершился.

Ким Кардашьян с бывшим бойфрендом Питом Дэвидсоном Fullscreen
Ким Кардашьян с бывшим бойфрендом Питом Дэвидсоном
Фото: Instagram kimkardashian

Напомним, Ким Кардашьян начала плакать, рассказывая о бывшем муже Канье Уэсте.

Также Фокус писал о забавной футболке, в которой Ким Кардашьян появилась на публике.