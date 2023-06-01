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Стиль життя

Кім Кардашʼян натякнула на нові стосунки

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Фото: Getty Images | Кім Кардашʼян

Влітку 2022 телезірка та комік Піт Девідсон розійшлися після девʼяти місяців роману.

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42-річна американська теледіва Кім Кардашʼян натякнула на нові стосунки. Про це стало відомо зі свіжих серій реаліті "Кардашʼяни", повідомляє Metro.

Мама чотирьох нещодавно наполягала на тому, що вона "незаміжня і не готова спілкуватися", під час прем’єри третього сезону серіалу про її родину. Однак, це вже могло змінитися, адже в новому фрагменті можна було побачити, як вона наздоганяє Скотта Дісіка, кажучи йому: "Мої друзі хотіли, щоб я з кимось познайомилася".

"Назвімо його Фред, — відповів бізнесмен, перш ніж копнути глибше. — Чи відповідає він стандартам?"

Залишаючись скромним щодо "Фреда", вона сказала: "О, так відповідає стандартам".

В іншому ролику вона, здається, писала повідомлення таємничому чоловікові під час зйомок.

Кім Кардашʼян з колишнім бойфрендом Пітом Девідсоном Fullscreen
Кім Кардашʼян з колишнім бойфрендом Пітом Девідсоном
Фото: kimkardashian

Новини про можливий новий роман Кім можуть стати несподіванкою, оскільки вона розповіла про стан свого любовного життя в епізоді минулого тижня, пояснивши, що вона не була готова почати щось нове після розриву з Пітом Девідсоном.

"Я самотня і не готова спілкуватися, і це нормально", — сказала вона на камеру після того, як їхній дев’ятимісячний роман завершився.

Кім Кардашʼян з колишнім бойфрендом Пітом Девідсоном Fullscreen
Кім Кардашʼян з колишнім бойфрендом Пітом Девідсоном
Фото: Instagram kimkardashian

Нагадаємо, Кім Кардашʼян почала плакати, розповідаючи про колишнього чоловіка Каньє Веста.

Також Фокус писав про кумедну футболку, у якій Кім Кардашʼян зʼявилася на публіці.