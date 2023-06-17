Кейт Миддлтон появилась на параде Trooping the Color в элегантном зеленом наряде

Принцесса Уэльская посетила парад в честь первого дня рождения короля Чарльза с тех пор, как он стал монархом.

Trooping the Color всегда является одним из модных моментов для королевской семьи. На ежегодную церемонию, приуроченную ко дню рождения монарха, приходит множество изысканно одетых членов королевской семьи. Конечно, все взоры прикованы к принцессе Уэльской. Об этом пишет Daily Mail.

По этому случаю принцесса Кейт выглядела великолепно в платье изумрудно-зеленого цвета из крепа от Andrew Gn с круглым вырезом, длинными рукавами, структурированным дизайном и роскошным украшением из кристаллов. Золотая брошь "Трилистник" от Cartier была прикреплена к сшитому на заказ изделию. Шляпа от от Philip Treacy дополнила ансамбль принцессы.

Мать троих детей отдала дань уважения принцессе Диане своим нарядом, завершив его парой сапфировых сережек, которые когда-то принадлежали ее покойной свекрови.

Кейт Миддлтон и королева Камилла Фото: Getty Images

Несомненно, этот наряд займет одно из первых мест у королевских поклонников среди самых любимых образов принцессы.

На первый парад в честь дня рождения короля Чарльза собрались многие члены королевской семьи. Невестка короля ехала в конной повозке вместе с королевой Камиллой. Как и в прошлом году, к Кейт в карете присоединились трое ее детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Ее муж, принц Уэльский, был рядом верхом с королем Чарльзом.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

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