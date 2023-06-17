Принцесса Шарлотта надела на парад очаровательное бело-красное платье

Принцесса Кейт может быть самой большой модницей в королевской семье, но ее дочь принцесса Шарлотта определенно идет по ее стопам.

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, 8-летняя принцесса Шарлотта, ехала вместе с братьями принцем Луи и принцем Джорджем в каретном шествии Trooping the Color. Об этом пишет Hello.

Для парада в честь дня рождения короля Чарльза Шарлотта выбрала очаровательное традиционное белое платье с воротником, красной вышивкой и бантом. Девочка дополнила образ простыми белыми туфлями-лодочками стоимостью 115 долларов. Принцесса сделала свою фирменную прическу — темно-русые волосы она заплела в косички и собрала назад.

Принцесса Шарлотта, принц Луи и принц Джордж Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта ехала в каретном шествии по параду конной гвардии со своими братьями — 5-летним принцем Луи и 9-летним принцем Джорджем.

Также в карете ехала принцесса Уэльская, которая выбрала для Trooping the Color элегантное изумрудно-зеленое платье от Andrew Gnа и шляпе Philip Treacy, и королева Камилла, одетая в ярко-красное шелковое пальто, вдохновленное униформой гренадерской гвардии.

Принцесса Шарлотта, королева Камилла и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, стало известно, какой титул получит принцесса Шарлотта после коронации Уильяма.

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