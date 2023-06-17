Принц Уильям и принцесса Шарлотта показали трогательные объятия (фото)

Юная принцесса подошла к отцу для более тесных объятий на балконе Букингемского дворца.

В субботу принц Уэльский и его единственная дочь вместе с другими членами королевской семьи посетили первое выступление под знаменем правления короля Чарльза |||. В то время как 40-летний принц Уильям и 8-летняя принцесса Шарлотта ехали на Парад конной гвардии и обратно по отдельности — принц Уэльский ехал верхом, а юная принцесса ехала в карете — фотографы засняли трогательные объятия между ними на балконе Букингемского дворца. Об этом пишет People.

После того, как король Чарльз ||| вышел с членами королевской семьи на культовую террасу, чтобы посмотреть пролет Королевских ВВС, принц Уильям встал рядом с Кейт Миддлтон и со своими тремя детьми. Принц Уэльский положил руки на плечи Шарлотты, и она придвинула их ближе для нежного объятия.

Принц Уильям и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Позже как и ее братья — 9-летний принц Джордж и 5-летний принц Луи — принцесса Шарлотта повернулась, чтобы поболтать со своими родителями.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Шарлотта надела на парад очаровательное бело платье с красной вышивкой.

Также Фокус писал, кто из членов королевской семьи был на балконе Букингемского дворца во время Trooping the Colour 2023.