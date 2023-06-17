Кто из членов королевской семьи был на балконе Букингемского дворца во время Trooping the Colour 2023

Моменты на балконе знаковые, так как поклонники собираются вокруг, чтобы мельком увидеть членов королевской семьи.

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Сегодня королевская семья была в полном составе, наблюдая за парадом Trooping the Colour с балкона Букингемского дворца. Однако количество членов королевской семьи на балконе было относительно меньше по сравнению с коронацией короля в мае и прошлогодним шествием знамени. Об этом пишет Daily Mail.

Кроме того, было значительное расстояние между старшими членами семьи — 87-летним герцогом Кентским, 78-летним герцогом и 76-летней герцогиней Глостерской — и новым поколением королевской семьи на балконе Дворца. Возможно, король и королева своим выборам четко указывают на будущее королевской семьи и дистанцию между старым и новым поколением.

Королевская семья на балконе Букингемского дворца Фото: Getty Images

В 2022 году на параде присутствовали 17 членов королевской семьи и покойная королева, но в этом году на балконе не было детей герцога и герцогини Эдинбургских, Джеймса, графа Уэссекского, и леди Луизы Виндзор. В этом году на Trooping the Colour также отсутствовала 86-летняя принцесса Александра, двоюродная сестра покойной королевы.

Кто присутствовал на балконе Букингемского дворца

Вице-адмирал Тимоти Лоуренс. Сегодня утром муж принцессы Анны вместе с герцогиней Эдинбургской отправился на парад конной гвардии. Принцесса Анна. Сестра короля, которую часто называют "самой трудолюбивой королевской особой", выглядела одновременно счастливой и расслабленной, когда праздновала ежегодное событие со своей семьей. Анна ехала верхом вместе с принцем Уильямом и принцем Эдвардом. Принц Джордж. Старший сын принца и принцессы Уэльских и второй в очереди на престол, Джордж также был изображен вместе со своей семьей на балконе. Принц взял на себя более важную роль во время коронации Чарльза в прошлом месяце — он был одним из четырех пажей чести своего дедушки. Принц Луи. Его часто называют "дерзким" членом королевской семьи из-за его озорных выходок. Сегодня Луи был на балконе вместе со своей матерью, отцом, братом и сестрой. В прошлом году его настроение варьировалось от возбуждения до раздражения и отчаяния, когда он кричал и затыкал уши руками рядом с покойной королевой. Принцесса Уэльская. 41-летняя Кейт Миддлтон выглядела элегантно в изумрудно-зеленом наряде, представляя свою роль полковника ирландской гвардии — роль, которую она приняла от своего мужа в конце прошлого года. Принцесса Шарлотта. Принцесса, которой в прошлом месяце исполнилось восемь лет, также была изображена вместе с Людовиком и королем Чарльзом на балконе Букингемского дворца. Она ехала в карете с королевой, принцессой Уэльской и ее братьями. Принц Уэльский. Принц Уильям, наследник престола, принял участие в шествии верхом на лошади, а его жена и дети ехали в карете вместе с королевой Камиллой. Король Чарльз. Он первый монарх за более чем 30 лет, который принял участие в Trooping the Colour. Это был первый раз, когда правящий монарх ехал верхом с тех пор, как бирманская лошадь королевы Елизаветы везла ее во время церемонии 1986 года. Королева Камилла. 75-летняя королева гордо стояла со своим мужем королем Чарльзом на балконе и восхищалась пролетом ВВС. Недавно муж наградил ее Орденом Чертополоха, величайшим рыцарским орденом Шотландии. Сегодня она надела красный наряд Фионы Клэр, вдохновленный гренадерскими гвардейцами. Принц Эдуард, герцог Эдинбургский. Он ехал во время церемонии в роли полковника 1-го батальона лондонской гвардии, сформированного в прошлом году. Софи, герцогиня Эдинбургская. Сегодня 58-летняя Софи выглядела в изысканном белом ансамбле, когда она ехала в карете вместе с Тимоти Лоуренсом, мужем принцессы Анны, по пути на парад конногвардейцев. Принц Эдуард, герцог Кентский. 87-летний мужчина присутствовал на балконе вместе с герцогом и герцогиней Глостерскими, однако между ними и другими членами фирмы был значительный разрыв. Принц Ричард, герцог Глостерский. Герцог ехал в карете вместе со своей женой Биргиттой, герцогиней Глостерской, для участия в параде. Биргитта, герцогиня Глостерская. Герцогиня надела соломенную шляпу, жемчужное ожерелье и коричнево-белое платье с узором, стоя сегодня на балконе Букингемского дворца.

Меньшее количество членов королевской семьи, возможно, не так уж удивительно, после того как эксперты заявили, что коронационные портреты короля Карла ясно показали, что он явно окружает себя "людьми, на которых он может положиться".

Королевская семья на балконе Букингемского дворца Фото: Getty Images

Это был знаменательный день для короля, который был первым монархом за последние десятилетия, который посетил парад в честь своего дня рождения верхом, а не в карете. К нему присоединились его сын принц Уильям и брат принц Эдвард. После тщательно продуманного представления королевская семья направилась обратно в Букингемский дворец, чтобы появиться на балконе.

Королевская семья на балконе Букингемского дворца Фото: Getty Images

Сегодня в шестиминутном пролете приняли участие самолеты Королевского флота, британской армии и Королевских ВВС. Министерство обороны заявило, что самолеты вылетели из 15 мест по всей Великобритании, а затем встретились на юго-востоке Англии и пролетели над Лондоном. Мероприятие завершилось шоу красно-бело-синих от пилотов "Красных стрел".

Ранее Фокус писал, что принц Луи снова оказался в центре внимания из-за своего забавного поведения.