Хто із членів королівської родини був на балконі Букінгемського палацу під час Trooping the Colour 2023

Моменти на балконі знакові, бо шанувальники збираються довкола, щоб миттю побачити членів королівської родини.

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Сьогодні королівська родина була у повному складі, спостерігаючи за парадом Trooping the Colour з балкону Букінгемського палацу. Однак кількість членів королівської родини на балконі була відносно меншою порівняно з коронацією короля в травні та минулорічною ходою прапора. Про це пише Daily Mail.

Крім того, була значна відстань між старшими членами сім'ї — 87-річним герцогом Кентським, 78-річним герцогом та 76-річною герцогинею Глостерською — та новим поколінням королівської родини на балконі Палацу. Можливо, король та королева своїм виборам чітко вказують на майбутнє королівської родини та дистанцію між старим та новим поколінням.

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу Фото: Getty Images

У 2022 році на параді були присутні 17 членів королівської родини та покійна королева, але цього року на балконі не було дітей герцога та герцогині Единбурзьких, Джеймса, графа Вессекського, та леді Луїзи Віндзор. Цього року на Trooping the Colour також була відсутня 86-річна принцеса Олександра, двоюрідна сестра покійної королеви.

Хто був на балконі Букінгемського палацу

Віцеадмірал Тімоті Лоуренс. Сьогодні вранці чоловік принцеси Анни разом із герцогинею Единбурзькою вирушив на парад кінної гвардії. Принцеса Анна. Сестра короля, яку часто називають "найпрацьовитішою королівською особою", виглядала одночасно щасливою та розслабленою, коли святкувала щорічну подію зі своєю родиною. Анна їхала верхи разом із принцом Вільямом та принцом Едвардом. Принц Джордж. Старший син принца та принцеси Уельських та другий у черзі на престол, Джордж також був зображений разом зі своєю родиною на балконі. Принц взяв на себе важливішу роль під час коронації Чарльза минулого місяця — він був одним із чотирьох пажів честі свого діда. Принц Луї. Його часто називають "зухвалим" членом королівської родини через його бешкетні витівки. Сьогодні Луї був на балконі разом зі своєю матір'ю, батьком, братом та сестрою. Минулого року його настрій варіювався від збудження до роздратування та розпачу, коли він кричав і затикав вуха руками поряд із покійною королевою. Принцеса Уельська. 41-річна Кейт Міддлтон виглядала елегантно у смарагдово-зеленому вбранні, представляючи свою роль полковника ірландської гвардії – роль, яку вона прийняла від свого чоловіка наприкінці минулого року. Принцеса Шарлотта. Принцеса, якій минулого місяця виповнилося вісім років, також була зображена разом із Людовіком та королем Чарльзом на балконі Букінгемського палацу. Вона їхала в кареті з королевою, принцесою Уельською та її братами. Принц Уельський. Принц Вільям, спадкоємець престолу, взяв участь у ході верхи на коні, а його дружина та діти їхали в кареті разом із королевою Каміллою. Король Чарльз. Він перший монарх за більш ніж 30 років, який взяв участь у Trooping the Colour. Це був перший раз, коли правлячий монарх їхав верхи з того часу, як бірманський кінь королеви Єлизавети вез його під час церемонії 1986 року. Королева Камілла. 75-річна королева гордо стояла зі своїм чоловіком королем Чарльзом на балконі та захоплювалася прольотом ВПС. Нещодавно чоловік нагородив її Орденом Чортополоха, найбільшим лицарським орденом Шотландії. Сьогодні вона одягла червоне вбрання Фіони Клер, натхнене гренадерськими гвардійцями. Принц Едуард, герцог Единбурзький. Він їхав під час церемонії у ролі полковника 1-го батальйону лондонської гвардії, сформованого минулого року. Софі, герцогиня Единбурзька. Сьогодні 58-річна Софі виглядала у вишуканому білому ансамблі, коли вона їхала в кареті разом із Тімоті Лоуренсом, чоловіком принцеси Анни, на шляху на парад кінногвардійців. Принц Едуард, герцог Кентський. 87-річний чоловік був присутній на балконі разом із герцогом та герцогинею Глостерськими, проте між ними та іншими членами фірми був значний розрив. Принц Річард, герцог Глостерський. Герцог їхав у кареті разом зі своєю дружиною Біргіттою, герцогинею Глостерською, для участі у параді. Біргітта, герцогиня Глостерська. Герцогиня одягла солом'яний капелюх, перлове намисто і коричнево-біле плаття з візерунком, стоячи сьогодні на балконі Букінгемського палацу.

Менша кількість членів королівської сім'ї, можливо, не така вже дивна, після того, як експерти заявили, що коронаційні портрети короля Карла ясно показали, що він явно оточує себе "людьми, на яких він може покластися".

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу Фото: Getty Images

Це був знаменний день для короля, який був першим монархом за останні десятиліття, який відвідав парад на честь свого дня народження верхи, а не в кареті. До нього приєдналися його син принц Вільям та брат принц Едвард. Після ретельно продуманої вистави королівська родина попрямувала назад до Букінгемського палацу, щоб з'явитися на балконі.

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу Фото: Getty Images

Сьогодні у шестихвилинному прольоті взяли участь літаки Королівського флоту, британської армії та Королівських ВПС. Міністерство оборони заявило, що літаки вилетіли з 15 місць по всій Великій Британії, а потім зустрілися на південному сході Англії і пролетіли над Лондоном. Захід завершився шоу червоно-біло-синіх від пілотів "Червоних стріл".

Раніше Фокус писав, що принц Луї знову опинився в центрі уваги через свою кумедну поведінку.