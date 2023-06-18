Опубликован новый портрет принца Уильяма с детьми (фото)

На снимке нет Кейт Миддлтон, однако появились все трое наследников будущего короля Великобритании.

Обнародован новый портрет принца Уильяма с тремя детьми ко Дню отца 2023 года. Об этом пишет People.

Принц Уэльский — отец 9-летнего принца Джорджа, 8-летней принцессы Шарлотты и 5-летнего принца Луи — отметил праздник, опубликовав фотографию, которую раньше не видели. На семейном снимке сын короля Чарльза III улыбается на камеру, обнимая принца Джорджа и принцессу Шарлотту, которые с восторгом смотрят на своего отца. Тем временем принц Луи стоит позади Уильяма, обняв его руками.

На фотографии также замечен особый знак памяти королевы Елизаветы II, покойной бабушки принца Уильяма. Семья Уэльских сидит на скамейке, подаренной покойному монарху на 90-й день рождения в 2016 году.

Семья Уэльских Фото: Getty Images

Новая фотография была сделана в Виндзорском замке в начале этого года фотографом Милли Пилкингтон. Судя по детским образам, снимок был сделан в тот же день, что и фотосессия, выпущенная в честь 5-го дня рождения принца Луи. Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма одет в тот же голубой свитер поверх клетчатой рубашки.

40-летняя Кейт не появилась на портрете ко Дню отца, но королевские фанаты все-таки увидели ее на фото, опубликованном в день рождения принца Луи. На снимке, где королевская мама толкает сына на тачке, она одета в бело-синий свитер в полоску.

Портрет к пятому дню рождения принца Луи Фото: princeandprincessofwales/instagram

Напомним, принц Луи снова насмешил королевских поклонников.

Также Фокус писал о трогательном жесте принца Уильяма и принцессы Шарлотты на публике.