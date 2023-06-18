"Непростой период": Камалия рассказала, в каких отношениях с Мохаммадом Захуром

Весной 2023 пара объявила о решении разорвать 20-летний брак, однако продолжает появляться вместе на публике.

46-летняя украинская певица Камалия (настоящее имя — Наталья) рассказала о разводе с 67-летним миллиардером Мохаммадом Захуром. Об этом пишет ТСН.

Мама двоих отметила, что они с бизнесменом пакистанского происхождения находятся в хороших отношениях и поддерживают друг друга.

"У нас сейчас непростой период. Я пыталась все сказать в том посте, но мы закрыли этот вопрос между нами. Когда придет время и мы все решим, мы расскажем", — отметила Камалия, имея в виду пост в Facebook, в котором они объявили о своем разводе в апреле 2023 года.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми Фото: kamaliyaofficial/instagram

По словам артистки, они с Мохаммадом поддерживают друг друга ради общих детей — дочерей Арабеллы и Мирабеллы.

"У нас очень много общих проектов. И, конечно, 20 лет не проходят просто так. Я скажу, что сейчас комментировать эту тему очень больно для меня", — призналась украинская знаменитость.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми

Звездная пара заключила брак в 2003. Через двадцать лет они сообщили о решении разойтись. Впрочем, певица и предприниматель часто появляются вместе на публике и делятся общими фотографиями в соцсетях.

Напомним, Камалия попала в больницу и объяснила, что произошло.

Также Фокус писал о появлении Камалии и Мохаммада Захура на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2023.