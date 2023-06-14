Камалия показала фото с больницы: что произошло

Теперь выступление артистки на премии YUNA под вопросом.

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46-летняя украинская певица Камалия показала фото с больницы и объяснила, что произошло.

По словам артистки, она стеснялась рассказывать правду, но решила быть честной со своими подписчиками, показав фото у аппарата МРТ.

"Не хотела делиться новостями, стеснялась… в свои 46 упала с велосипеда, снимая видео на телефон. Думала, просто забилась, но боль никуда не исчезла, а только усилилась. Возможен перелом ребра", — призналась знаменитость, добавив, что после этого она приехала делать МРТ и КТ.

Камалия

Камалия также отметила, что под вопросом оказалось ее выступление на вручении музыкальной премии YUNA, которое состоится в пятницу 16 июня.

"Для меня было очень важно и ответственно подготовиться к выступлению. Теперь не знаю, как все будет…" – призналась певица.

После этого Камалия попросила своих подписчиков быть осторожными во время езды на велосипеде.

"Боже, Камалия, берегите себя!!! Скорее выздороветь!", "Здоровья Вам! Пусть это будет просто убой, который быстро заживет", "Птичка! Такая была счастлива со своими девочками на фото! 🥺 Может обойдется и это не перелом, а ушиб", — пишут фолловеры звезды сцены в комментариях.

Напомним, Камалия показала поврежденную квартиру сестры в результате обстрела Киева в конце мая 2023.

Также Фокус писал о выходе Камалии и Мохаммада Захура на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023.