Камалія показала фото з лікарні: що сталось

Тепер виступ артистки на премії YUNA під питанням.

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46-річна українська співачка Камалія показала фото з лікарні та пояснила, що сталось.

За словами артистки, вона соромилась розповідати правду, проте вирішила бути чесною зі своїми підписниками, показавши фото біля апарату МРТ.

"Не хотіла ділитись новинами, соромилась… у свої 46 впала з велосипеда, знімаючи відео на телефон. Думала, просто забилася, але біль нікуди не зник, а лише посилився. Можливий перелом ребра", — зізналася знаменитість, додавши, що після цього вона приїхала робити МРТ та КТ.

Камалія

Камалія також зазначила, що під питанням опинився її виступ на врученні музичної премії YUNA, котре відбудеться в пʼятницю 16-го червня.

"Для мене було дуже важливо і відповідально підготуватися до виступу. Тепер не знаю, як усе буде…" — зізналася співачка.

Після цього Камалія попросила своїх підписників бути обережними під час їзди на велосипеді.

"Боже , Камалія ,бережіть себе !!! Скоріше одужати!", "Здоров'я Вам! Нехай то буде просто забій, який швидко заживе", "Пташечка! Така була щаслива зі своїми дівчатками на фото! 🥺 Може обійдеться і це не перелом, а забій", — пишуть фоловери зірки сцени в коментарях.

Нагадаємо, Камалія показала пошкоджену квартиру сестри внаслідок обстрілу Києва наприкінці травня 2023.

Також Фокус писав про вихід Камалії та Мохаммада Захура на червону доріжку Каннського кінофестивалю-2023.