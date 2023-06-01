Камалія показала пошкоджену квартиру сестри внаслідок обстрілу Києва (фото)

Жінка залишилась неушкодженою, адже в ту ніч не була вдома.

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Українська співачка Камалія показала пошкоджену квартиру сестри внаслідок ворожого обстрілу Києва в ніч на 30 травня 2023.

Як виявилося, у пошкодженому будинку в Голосіївському районі жила двоюрідна сестра артистки, проте в ту ніч її не було вдома.

"Коли учора всі постили фото пошкодженого уламками "шахіда" будинку в Голосіївському районі Києва, я плакала від щастя, що моєї двоюрідної сестри не було в той момент вдома, бо її квартира була саме в цьому будинку. Звичайно, від вибухової хвилі вилетіло скло з вікон, і навіть поплавились віконні рами, два верхні поверхи повністю зруйновані. Будинок — непридатний до життя, сподіваюсь відремонтують. Найжахливіше — загинула людина…" — висловилася Камалія.

Знаменитість показала наслідки руйнування та вибиті вікна в будівлі.

У будинок сестри Камалії влучив ворожий безпілотник

Зазначимо, що в ту ніч столицю України атакували 31 "шахедом", проте 29 з них збили сили ППО.

Нагадаємо, Камалія розповіла, де і з ким після розлучення житимуть її дві доньки.

Також Фокус писав про вихід Камалії та її чоловіка на червону доріжку Каннського кінофестивалю-2023.