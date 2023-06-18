День отца 2023: Дэвид Бекхэм показал архивные фото с детьми

Звездный спортсмен поделился снимками со своими наследниками и папой.

48-летний британский футболист Дэвид Бекхэм поделился архивными фото с четырьмя детьми в честь Дня отца-2023. Снимки звездный спортсмен опубликовал в Instagram.

"Мой величайший успех и величайшая любовь — это моя семья, спасибо, во-первых, мамочке за то, что сделала папой, а во-вторых, папа действительно любит вас всех больше, чем вы можете представить себе ❤️❤️❤️❤️ продолжайте быть собой и продолжайте мечтать. Люблю вас всех ❤️", — подписал праздничную публикацию многодетный отец.

В частности, муж Виктории Бекхэм показал снимки трех маленьких сыновей, Ромео, Круза и Бруклина, на отдыхе, маленькой Харпер в шляпке, всех четырех наследников у статуи футболисту. А последней была черно-белая фотография с женой.

"Мы все так тебя любим", — написала в комментариях британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм.

Семья Бекхэмов

Также 48-летний Дэвид Бекхэм показал снимок со своим отцом Тедом в честь праздника.

"С Днем отца, папа, люблю тебя очень сильно и благодарю за поддержку, которая мне всегда нужна ❤️ @tedbeckhamdavid ❤️", — подписал фото спортсмен.

Дэвид Бекхэм со своим отцом

Виктория, в свою очередь, на странице в Instagram также опубликовала несколько фотографий мужа с наследниками.

"С Днем отца @davidbeckham 💕 Ты действительно наше "все", мы так тебя любим", — написала она.

Семья Бекхэмов

Напомним, семья Бекхэмов провела выходные в Японии.

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