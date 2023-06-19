19 июня 2023 года: Иллариона Исповедника — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя переезжать на новое место и ссориться с близкими.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память Иллариона Исповедника. Он был игуменом Далматской обители во времена сильных гонений за христианами, но все равно занимался проповеднической деятельностью. Не раз Иллариона подвергали пыткам за его веру, за что Бог наградил его даром изгонять бесов и встречаться с душами умерших.

Когда кончились гонения, он вернулся в свою обитель, где прожил до глубокой старости.

Что нельзя делать 19 июня:

переезжать на новое место;

ссориться с близкими;

злословить;

употреблять спиртные напитки.

Народные приметы и поверья:

в лесу слышно крик дятла — будет холодно;

громко поют скворцы — ночью пойдет дождь;

на жасмине все цветы опали — осень будет ранней;

слышно гром — сразу же после этого начнется дождь.

День ангела празднуют:

Илларион, Сусанна.

Родились в этот день:

1623 год — Блез Паскаль, французский математик, физик, изобретатель, философ и литератор;

1964 год — Борис Джонсон, британский политик и государственный деятель, премьер-министр Великобритании (2019—2022).

Также в этот день:

240 год до н. э — греческий ученый Эратосфен Киренский впервые вычисляет радиус Земли;

1885 год — из Французской республики в Нью-Йорк доставляют подарок — статую Свободы;

1968 год — Совет Безопасности ООН принимает резолюцию о гарантиях безопасности государств, не имеющих ядерного оружия.