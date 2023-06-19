Кейт Миддлтон надела особенную брошь в виде трилистника на Trooping the Colour

Принцесса Уэльская тщательно подобрала украшения к своему зеленому платью и отдала дань уважения принцессе Диане.

В Лондоне прошла церемония Trooping the Color. Первая для короля Чарльза. И в ней приняли участие принц Уильям с женой и детьми, а также прочие члены королевской семьи. Всеобщее внимание, как всегда, привлекла Кейт Миддлтон, которая выбрала яркий зеленый наряд и особенные украшения. Об этом пишет Daily Mail.

41-летняя Кейт Миддлтон была непринужденно элегантной в изумрудно-зеленом атласном платье и соответствующей шляпе, которую она украсила золотой брошью Cartier в виде трехлистного клевера.

Полностью зеленый ансамбль намекает на ее роль полковника ирландской гвардии, которую она приняла от своего мужа в конце прошлого года.

Кейт Миддлтон на военном параде Trooping the Color Фото: Getty Images

Ее украшение в виде трилистника, которое Кейт часто надевала на празднование Дня Святого Патрика, считается особенным, поскольку, как сообщается, оно одолжено королевской семье, а не принадлежит им.

Согласно Town & Country, Лорен Киена, управляющая сайтом The Court Jeweller, объяснила, что брошь принадлежит полку, и ее одалживают дамам из королевской семьи, которые являются его патронами.

На протяжении десятилетий трилистник носили сама королева Елизавета, принцессы Анна и королева-мать. Но кто был первым владельцем брошки неизвестно.

Кейт Миддлтон также почтила память своей покойной свекрови на торжестве. Она дополнила свой наряд парой сапфировых сережек, которые когда-то принадлежали принцессе Диане.

Во время Trooping the Colour 2023 принцесса Уэльская произвела фурор, надев платье-пальто Andrew Gn, шляпу Philip Treacy, туфли на каблуках Aquazzura и клатч LK Bennett.

Кейт Миддлтон на военном параде Trooping the Color Фото: Getty Images

Она ехала на парад конной гвардии в открытом экипаже, как и трое ее детей. В то время как ее муж, принц Уэльский, ехал верхом вместе со своим отцом, королем Чарльзом.

Мероприятие стало первым парадом Trooping the Colour после смерти королевы Елизаветы II в сентябре прошлого года и инаугурационным парадом в честь дня рождения короля Чарльза.

После члены королевской семьи вышли на балкон Букингемского дворца, чтобы посмотреть военный парад, в котором участвовало около 70 самолетов Королевского флота, британской армии и Королевских ВВС.

К Кейт на балконе присоединились ее муж, принц Уэльский, Джордж, Луи и Шарлотта, а также король Чарльз и королева Камилла.

Софи, герцогиня Эдинбургская, также появилась на балконе со своим супругом, принцем Эдвардом, принцессой Анной и ее супругом сэром Тимоти Лоренсом.

Интересно, но для военного парада самолеты вылетели из 15 мест по всей Великобритании, затем встретились на юго-востоке Англии и пролетели над Лондоном.

В мероприятии участвовали самые разные самолеты, от экземпляра времен Второй мировой войны, до нескольких истребителей Typhoon и Envoy IV CC1, который дебютировал в полете.

Ежегодное мероприятие Trooping the Color отмечает официальный день рождения суверена уже более 260 лет.

Напомним, на церемонии принцесса Шарлотта появилась в очаровательном белом платье с красной отделкой.