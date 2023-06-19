Кейт Миддлтон надела особенную брошь в виде трилистника на Trooping the Colour
Принцесса Уэльская тщательно подобрала украшения к своему зеленому платью и отдала дань уважения принцессе Диане.
В Лондоне прошла церемония Trooping the Color. Первая для короля Чарльза. И в ней приняли участие принц Уильям с женой и детьми, а также прочие члены королевской семьи. Всеобщее внимание, как всегда, привлекла Кейт Миддлтон, которая выбрала яркий зеленый наряд и особенные украшения. Об этом пишет Daily Mail.
41-летняя Кейт Миддлтон была непринужденно элегантной в изумрудно-зеленом атласном платье и соответствующей шляпе, которую она украсила золотой брошью Cartier в виде трехлистного клевера.
Полностью зеленый ансамбль намекает на ее роль полковника ирландской гвардии, которую она приняла от своего мужа в конце прошлого года.
Ее украшение в виде трилистника, которое Кейт часто надевала на празднование Дня Святого Патрика, считается особенным, поскольку, как сообщается, оно одолжено королевской семье, а не принадлежит им.
Согласно Town & Country, Лорен Киена, управляющая сайтом The Court Jeweller, объяснила, что брошь принадлежит полку, и ее одалживают дамам из королевской семьи, которые являются его патронами.
На протяжении десятилетий трилистник носили сама королева Елизавета, принцессы Анна и королева-мать. Но кто был первым владельцем брошки неизвестно.
Кейт Миддлтон также почтила память своей покойной свекрови на торжестве. Она дополнила свой наряд парой сапфировых сережек, которые когда-то принадлежали принцессе Диане.
Во время Trooping the Colour 2023 принцесса Уэльская произвела фурор, надев платье-пальто Andrew Gn, шляпу Philip Treacy, туфли на каблуках Aquazzura и клатч LK Bennett.
Она ехала на парад конной гвардии в открытом экипаже, как и трое ее детей. В то время как ее муж, принц Уэльский, ехал верхом вместе со своим отцом, королем Чарльзом.
Мероприятие стало первым парадом Trooping the Colour после смерти королевы Елизаветы II в сентябре прошлого года и инаугурационным парадом в честь дня рождения короля Чарльза.
После члены королевской семьи вышли на балкон Букингемского дворца, чтобы посмотреть военный парад, в котором участвовало около 70 самолетов Королевского флота, британской армии и Королевских ВВС.
К Кейт на балконе присоединились ее муж, принц Уэльский, Джордж, Луи и Шарлотта, а также король Чарльз и королева Камилла.
Софи, герцогиня Эдинбургская, также появилась на балконе со своим супругом, принцем Эдвардом, принцессой Анной и ее супругом сэром Тимоти Лоренсом.
Интересно, но для военного парада самолеты вылетели из 15 мест по всей Великобритании, затем встретились на юго-востоке Англии и пролетели над Лондоном.
В мероприятии участвовали самые разные самолеты, от экземпляра времен Второй мировой войны, до нескольких истребителей Typhoon и Envoy IV CC1, который дебютировал в полете.
Ежегодное мероприятие Trooping the Color отмечает официальный день рождения суверена уже более 260 лет.
Напомним, на церемонии принцесса Шарлотта появилась в очаровательном белом платье с красной отделкой.