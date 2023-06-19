Премьер Великобритании Риши Сунак с женой и дочерьми посетил парад короля (фото)

Это редкий выход всей семьи на публику.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил парад короля Чарльза ІІІ Trooping the Colour в компании своей жены и двух дочерей. Семейным снимком глава британского правительства поделился в Instagram.

Жена премьера Акшата Мурти выглядела особенно элегантно в белом платье и шляпке в тон основного наряда.

Бизнес-леди также выбрала туфли на каблуке, светлую сумочку и пару больших серьг-гвоздиков. Чтобы завершить королевский образ, мать двоих уложила волосы в объемную прическу.

Наследница индийского миллиардера сидела на королевском празднике рядом со своим мужем, одетом в темно-синий костюм, элегантные черные туфли и бордовый галстук.

Тем временем дочери супругов, Кришна и Анушка, были в летних легких платьях.

"Гордость в 🇬🇧 Готовы к удивительному дню, чтобы отпраздновать официальный день рождения короля Чарльза на Trooping the Colour", — написал Риши Сунак.

Риши Сунак с женой и дочерьми

Событие Trooping the Colour является важным мероприятием для короля Чарльза ІІІ, поскольку этот день знаменует собой первый официальный парад ко дню рождения монарха за время правления после его вступления на престол в сентябре 2022 года.

Король Чарльз III прибыл в парк Сент-Джеймс верхом, а королева Камилла ехала в карете вместе с принцессой Кейт, а также тремя детьми принца и принцессы Уэльских, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Риши Сунак и Акшата Мурти Фото: Getty Images

Напомним, кто из королевской семьи посетил балкон Букингемского дворца во время парада Trooping the Colour.

Также Фокус писал об образе Кейт Миддлтон на параде короля.