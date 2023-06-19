Княгиня Шарлен вышла в свет в идеальном летнем образе

Княгиня Монако вернулась к светской жизни и составила компанию своему мужу и сыну, принцу Жаку.

Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала идеальный летний стиль, появившись на этих выходных в компании своего мужа, князя Альбера и их общего сына, принца Жака, на мероприятии в княжеском дворце. Об этом пишет Daily Mail.

Члены княжеской семьи вместе со своим сыном, маленьким принцем Жаком, улыбались, поздравляя игроков AS Monaco Basket (ASM) и руководящий персонал рядом с их трофеем через два дня после того, как они выиграли элитный чемпионат Франции по баскетболу.

45-летняя Шарлен была воплощением летнего стиля в шелковом топе без рукавов и зауженных кремовых брюках, стянутых серебряным поясом. Она сделала легкий макияж, уложила короткие волосы и дополнила образ парой простых бриллиантовых сережек и золотистых босоножек.

Принц Жак, который не отходил от матери, выглядел особенно очаровательно в светло-голубой рубашке на пуговицах и темно-синих шортах.

Княгиня Шарлен с сыном и мужем Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлен с сыном и мужем Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

ASM заработали свой первый титул чемпиона после поражения от "Метрополитанс Булонь-Леваллуа" (92–85) на этой неделе.

Напомним, в следующем месяце Альбер и Шарлен отметят 12-ю годовщину свадьбы. Несмотря на слухи о том, что княжеская чета собирается разводиться, они стали чаще появляться вместе.

Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Так, недавно Шарлен и Альбер посетили гала-ужин Гран-при Формулы-1 в Монте-Карло. И княгиня больше не появляется на публике без своего обручального кольца. Ранее критики считали, что его частое отсутствие – это признак скорого развода.

Ранее Фокус писал о самых дорогих королевских свадьбах современности. И свадьба Шарлен и Альбера, которая состоялась в 2011 году, оказалась в списке. Трехдневное торжество стоило 53 миллиона фунтов стерлингов. И Шарлен выглядела, как настоящая принцесса в платье от Armani , украшенное 40 000 кристаллами Сваровски, жемчугом и 20 000 перламутровых капелек.

Впрочем, свадьба родителей Альбера, актрисы Грейс Келли и князя Ренье, была еще шикарней. Ведь в ее планировании принимали участие лучшие голливудские специалисты.