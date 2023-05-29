Княгиня Шарлен вышла в свет с новой прической и в оригинальном платье за 11 тысяч долларов

Шарлен дебютировала с темными волосами на гала-ужине Гран-при Формулы-1.

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Княгиня Монако Шарлен вышла в свет в элегантном монохромном платье и с новым цветом волос. Она сопровождала супруга, князя Альбера, на гала-ужине Гран-при Формулы-1 в Монте-Карло. Об этом пишет Daily Mail.

45-летняя королевская особа, которая также является бывшей олимпийской чемпионкой по плаванию, выбрала для торжественного вечера лаконичное макси-платье от Valentino за 11 тысяч долларов, обнажающее одно плечо. И дополнила образ бриллиантовыми украшениями: серьгами и браслетом. А также открытыми босоножками от Hermès на очень высоком каблуке.

Княгиня Шарлен и князь Альбер на гала-вечере

Интересно, но княгиня также сделала темный маникюр и педикюр в цвет платья, накрасив ногти в черный цвет. И сменила цвет волос. Шарлен долгое время была блондинкой, но ради Гран-при решила попробовать что-то новенькое.

Князь Альбер все время был вместе с супругой и выглядел очень элегантно в смокинге. Пара также была запечатлена с другими VIP-персонами — королем Малайзии Абдуллой Шахом и легендой F1 Максом Ферстаппеном.

Княгиня Шарлен и князь Альбер на гала-вечере Фото: Getty Images

Гран-при Формулы-1 важное событие для Монако, которое привлекает селебрити со всего мира. Причем многие из них наблюдают за гонками со своих яхт.

Днем ранее на Гран-при присутствовала внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги в сопровождении своего мужа Дмитрия Рассама и восьмилетнего сына Рафаэля. До этого Шарлотта посещала Каннский кинофестиваль.

Присутствовали на Гран-при и прочие члены княжеской семьи: внук Грейс Келли, 30-летний Луи Дюкре со своей женой Мари Шевалье, Пьер Казираги и Андреа Казираги.

Прогулка принцессы Шарлен и принца Альберта последовала за совместным публичным выступлением в начале этого месяца, когда они посетили прием в Букингемском дворце, устроенный королем Чарльзом накануне его коронации, прежде чем посетить саму церемонию в Вестминстерском аббатстве.

До этого представители князя Альбера опровергали слухи о том, что он и Шарлен находятся на грани развода.

Об этом сообщило французское издание ROYAUTÉ. И представитель дворца заявил, что пара "формально отрицает злонамеренные слухи, распространяемые журналом".

В последние недели Альбер и Шарлен выступили единым фронтом на мероприятиях, которые проходили в Монако. И вместе посетили поминальную службу по покойному отцу принца Альбера, принцу Ренье, в начале этого месяца.

Тем не менее принцесса Шарлен сама подогрела слухи о том, что ее брак разваливается, когда в прошлом месяце ее заметили во время одиночной поездки в Милан без обручального кольца.

Позже она вернулась в Монако и вместе с мужем присутствовала на церемонии награждения "Женщина года в Монте-Карло", и уже не забыла про кольцо, так что таблоидам пришлось признать, что слухи о их скором разводе были преувеличены.