Княгиня Монако Шарлен вышла в свет в мрачном черном наряде

Впрочем, сдержанный дресс-код был оправдан, так как княгиня поддерживала своего супруга на панихиде по его отцу, князю Ренье III.

Related video

Княгиня Монако Шарлен публично поддержала своего мужа принца Альбера, когда пара посетила поминальную мессу в память о его отце, князе Ренье III. Это произошло на фоне непрекращающихся слухов о том, что пара вот-вот разведется. Об этом пишет Daily Mail.

Со дня смерти князя Ренье прошло уже 18 лет. Он умер в 2005 году после сердечного приступа. До своей смерти в 82 года князь правил княжеством 56 лет. Его супруга, знаменитая голливудская актриса Грейс Келли, умерла в 1982 году. Ее автомобиль упал со скалы, княгиня получила тяжелые травмы и была отключена от системы жизнеобеспечения по решению ее мужа.

Княгиня Шарлен и князь Альбер

Ренье и Грейс Келли были похоронены рядом в соборе Непорочного Зачатия Богоматери в Монако-Вилль.

Шарлен поддерживала супруга, когда они поднимались по ступеням собора. И была рядом после поминальной мессы.

Для этого торжественного случая Шарлен надела лаконичное серое пальто, поверх черного топа и полупрозрачной макси-юбки.

Княгиня Шарлен и князь Альбер на поминальной службе Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Перед тем, как отправиться в собор, Альберт и Шарлин обменялись любезностями с архиепископом и другими членами церкви, прежде чем отправиться внутрь.

В прошлом месяце княгиня Шарлен снова спровоцировала слухи о расставании, появившись на модном показе в Париже без обручального кольца.

Однако на премии "Женщина года в Монте-Карло" она снова была с кольцом, но слухи и разводе княжеской четы продолжают распространяться в СМИ.

Впервые их вероятный развод стали обсуждать после очень долгого отсутствия Шарлен в 2021 году. Она долго лечилась в ЮАР, потом в швейцарской клинике.

Теперь она вернулась к своим королевским обязанностям и публичным выступлениям, но французский журнал ROYAUTÉ заявил, что князь Альбер и княгиня Шарлен находятся в процессе развода.

Однако в пресс-службе Дворца заявили, что они "формально отрицают злонамеренные слухи".

Вскоре после возвращения Шарлен из ЮАР СМИ утверждали, что она осталась с мужем из-за денег. Она заставила его подписать сверх конфиденциальный контракт, согласно которому Альбер платит ей 12 миллионов евро в год за то, что она изображает на публике примерную жену и сопровождает его на важных мероприятиях.

Согласно контракту, Шарлен теперь обязана посещать Гран-при F1 и благотворительный Бал Роз.

Ежегодно на содержание княжеского дворца в Монте-Карло и покрытие всех текущих расходов уходит около 50 миллионов евро, но члены княжеской семьи не получают зарплату. Шарлен происходит из небогатой семьи, так что хочет обеспечить себя собственным состоянием.